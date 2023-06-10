حيوانات عالقة تنتظر من ينقذها بسبب فيضانات سد كاخوفكا (شاهد)

مع تواصل جهود الإنقاذ لإجلاء السكّان في مدينة خيرسون المتضررة من الفيضانات، جنوبي أوكرانيا، يتنقل المتطوعون على متن قوارب صغيرة في الشوارع التي غمرتها المياه، بحثاً عن حيوانات عالقة.

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الخطر يحيط بالحيوانات بسبب انهيار سد نوفايا كاخوفكا

ويلحق الخطر بالكثير من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة بعد أن تركها أصحابها وفروا من المياه المتدفقة جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا، وتركوا عدداً منها في أقفاص، أو مربوطة بسلاسل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الآلاف والآلاف" من الحيوانات مُحاصرة، وعالقة، بسبب الفيضانات، وذلك حسبما ذكرت قناة “يورو نيوز”.

وكان فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، أكد في مقطع فيديو نشره على قناته في تيليجرام، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترًا، بعد التفجير الذي دمر جزئيًا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

منسوب المياه في سد نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار

وذكر أن منسوب المياه في سد نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار، وأوضح أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترًا، مضيفًا: "مهمتنا الآن هى إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء، الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة، لا داعي للذعر".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بتحمل مسؤولية تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، فيما توالت التحذيرات بضرورة إخلاء المنطقة خوفًا من حدوث فيضانات.

بينما حذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلًا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.

وأفادت وكالة رويترز بتأثر نحو 22 ألف شخص و14 قرية باحتمال فيضان نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا، وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن 16 ألف شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من السد.

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