إعلان حالة الطوارئ في محيط سد نوفا كاخوفكا بعد تدميره

ترتفع المخاوف من الآثار التدميرية التي قد تلحق المناطق المحيطة بسد نوفا كاخوفكا إزاء تدميره، ما اضطر السلطات الموالية لروسيا لإعلان حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه.

وقال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، في مقطع فيديو نشره على قناته في تيليجرام، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترًا، بعد التفجير الذي دمر جزئيًا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وأكد ليونتييف أن منسوب المياه في سد نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار، وأوضح أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترًا.

وقال: "مهمتنا الآن هى إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء، الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة، لا داعي للذعر".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن السلطات (الموالية لروسيا) أعلنت حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا بمحيط سد نوفا كاخوفكا، الذي تتدفق منه المياه من دون سيطرة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بتحمل مسؤولية تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، فيما توالت التحذيرات بضرورة إخلاء المنطقة خوفًا من حدوث فيضانات.

اجتماع طارئ:

وفي أول تعليق له على الحادثة قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة إخراجها من جميع الأراضي الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي، في تصريحات عقب استهداف سد ومحطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا، أن روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر، مضيفًا: "لا ينبغي ترك متر واحد لهم، لأنهم يستخدمون كل متر للإرهاب".

وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عبر تويتر، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعًا طارئًا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد.

تدمير سد نوفا كاخوفكا

وفي شهر أكتوبر الماضي، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالاستعداد لتفجير السد، مما قد يؤدي إلى ما وصفه حينها بـ"كارثة واسعة النطاق".

وأضاف إنه إذا كان الروس يفكرون بجدية في نسف سد كاخوفكا، فهذا يعني أنهم أدركوا أنهم لن يفقدوا السيطرة على خيرسون فحسب، بل على الجنوب بأكمله بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

الفيضانات تجتاح قرى عدة:

وحذرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من أن انهيار السد يمكن أن يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خيرسون وعشرات المناطق الأخرى التي يعيش فيها مئات الآلاف من السكان، فضلًا عن التهديد بإغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية، التي تحتلها روسيا.

وأفادت وكالة رويترز بتأثر نحو 22 ألف شخص و14 قرية باحتمال فيضان نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا، وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن 16 ألف شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من السد.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن فيضانات تجتاح قرى عدة على نهر دنيبرو بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية أنرغوآتوم في بيان عبر تطبيق تايغرام إن تفجير السد "يمكن أن تكون له عواقب سلبية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية "، لكن الوضع في الوقت الحالي” تحت السيطرة”.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تويتر أن خبراءها يراقبون عن كثب الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأنه لا يوجد "خطر مباشر على السلامة النووية" في المنشأة.

ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف الكثير من ضفته اليسرى ، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم.

300 منزل في منطقة الفيضان:

من جانبه، أوضح رئيس بلدية نوفا كاخوفكا الموالي لموسكو، فلاديمير ليونيف، أن أقصى منسوب لارتفاع المياه في نيو كاخوفكا بلغ 4 أمتار، لافتًا أن قرابة 300 منزل في دنيبرياني وكورسونكا يقعون في منطقة الفيضان بعد التدمير الذي لحق بمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضاف أن تدمير محطة كاخوفكا سيؤدي إلى مشاكل في توصيل المياه لشبه جزيرة القرم، متهمًا القوات الأوكرانية بمواصلة قصف المدينة.

أما في منطقة خيرسون، فقد يتم اتخاذ جميع الإجراءات استعدادًا ما إذا استدعت الحاجة إخلاء مؤقت لجزء صغير من المدنيين.

وأشار ليونيف إلى أن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا دُمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير سد الخزان نفسه.

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