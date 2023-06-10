تحسن نسبي في درجات الحرارة بالإسماعيلية

حالة الطقس:

شهد طقس الإسماعيلية صباح اليوم السبت تحسن نسبي في درجات الحرارة على الأجواء مع ساعات الصباح الأولى فيما هدأ نشاط الرياح المثيرة للاثربة والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

وتم استئناف حركة الصيد أعمالها مساء أمس مع هدوء سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.فيما تسجل حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية انتظاما وسيولة مرورية بالمحاور المرورية الداخلية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ليوم السبت بالاسماعيليه أن يكون طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر ، حار نهاراً، معتدل الحرارة ليلاً .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل العظمى ٣٥ ° مئوية والصغرى ٢٣ ° مئوية.