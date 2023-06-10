عامل زراعي ينهي حياة شقيقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بالبلينا

توفي عامل زراعي في النصف الأول من العقد الخامس من العمر يفيم بطريق سوهاج/ قنا دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تعدى عليه شقيقه بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بطلق ناري بالرقبة حال تواجده داخل سيارته بطريق فريد أولاد عليو دائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بالعثور على شخص متوفي داخل سيارته بطريق زراعي بقرية أولاد عليو / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود "أبو الخل . أ . ع" 43 سنة عامل زراعي ويقيم طريق سوهاج قنا الزراعي ببندر البلينا داخل سيارته الملاكي متوفي إثر إصابته بطلق ناري بالرقبة من الناحية اليمنى .

وبسؤال زوجته "هدى . ع . ف" 29 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية إتهمت شقيق زوجها "معروف . أ . ع" 52 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها وإطلاق عيار ناري صوبه مما أدى لوفاته بسبب خلافات ماليه بينهما .

تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بأرتكاب الواقعه على النحو المشار إليه لذات السبب وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة حلوان .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .