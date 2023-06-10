ضبط عامل شرع في التخلص من سائق بسبب خلافات الجيرة بطما

استقبل مستشفى طما المركزي سائق في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه عامل بالضرب بماسورة حديد وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد . ع . ع . ع" 32 سنة سائق مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤاله اتهم "علي . م . ع . ع" 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بماسورة حديدية وإحداث مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.