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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

قافلة علاجية بقرية العواونة

بني سويف تنظم قافلة طبية لـ 1500 حالة بقرية العواونة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع د. محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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وتستهدف القوافل الطبية إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة  حياة كريمة

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية العواونة مركز اهناسيا، مكونة من 8 عيادات في7 تخصصات  الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1482مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 67، معمل طفيليات 44، حالات الأشعة 15، إصدار3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 117 حالة.

 

التثقيف الصحي 

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

 

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري و عيد فرج مسئول معلومات القوافل أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

 

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