قطار القوافل الطبية للشباب والرياضة يصل الواحات البحرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزيه للطب الرياضي برئاسة الدكتور أحمد نبيل الشيخ واشراف الدكتورة ناهد حجاج مدير عام الشئون الطبية، قافلة طبية بالواحات البحرية ضمن سلسلة القوافل الطبية بالعديد من المحافظات ( شمال سيناء. جنوب سيناء . الاقصر . الفيوم . الواحات البحرية بمحافظة الجيزة )، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور احمد عبد الوكيل مدير المديرية، وذلك الجمعة 9 يونية بمركز شباب منديشة ويوم السبت 10 يونية مركز شباب الباويطى بالواحات البحرية، بهدف تقديم اوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى تخصصات ( باطنة . عظام . قلب . تحليل . أسنان. عيون . توعية ثقافية ) كخدمة مجتمعية، كذلك يتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان على المستفيدين من القافلة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب على تفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري باعتباره محور تنمية المجتمع والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، تنظم وزارة الشباب.