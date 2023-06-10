يحيى الدرع ويحيى خالد يحصلان على الدوري المجري لكرة اليد مع فيسبريم

حقق الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد نجوم منتخب مصر إنجازًا جديدًا مع فريق فيسبريم المجري لكرة اليد بعدما تمكنوا من الفوز ببطولة جديدة.

ويواصل الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد حصد البطولات مع فريق فيسبريم المجري والذي تمكن من التتويج بالدوري المجري لكرة اليد.

يحيى الدرع ويحيى خالد يحصلان على لقب الدوري المجري لكرة اليد:

وفاز الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد مع فريق فيسبريم المجري بلقب الدوري المجري بعد الفوزعلى فريق يج سيجد بنتيجة 31- 27

وحرص ثنائي منتخب مصر على الاحتفال مع زملائهم ورفع لقب الدوري المجري لكرة اليد.

وكان الثنائي يحيى الدرع ويحيى خالد قد تمكنوا من الفوزمع فريق فيسبريم ببطولة كأس المجر لكرة اليد عن موسم 2022/2023.

وفاز فيزبريم في المباراة النهائية على فريق سيجد بنتيجة 35-32 في إبريل الماضي ليتوج بكأس المجر لكرة اليد.

وكان نجم منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع قد توج بجائزة أحسن لاعب في مباراة فيسبريم المجري وكيلسي البولندي في شهر مايو الماضي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد والذي انتهى بتيجة التعادل 29-29.

وقد تعرض يحيى خالد نجم منتخب مصر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريق فيسبريم المجري في شهر ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك يحيى خالد مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.