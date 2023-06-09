احتجاز سفينة شحن تركية من قبل مهاجرين في جنوب نابولي

احتجزت سفينة شحن تركية من قبل مهاجرين في جنوب نابولي كانت بطريق جالاتا البحري، ومتجهة إلى ميناء "Setè" الفرنسي، وهى الآن راسخة في ميناء كامبانيا وتم تأمين الطاقم المكون من 22 شخصًا وثلاثة ركاب، وتم القبض على المهاجمين بعد مطاردتهم في عنبر السفينة.

قراصنة يقتحمون سفينة شحن تركية:

سفينة تركية

وانتهت عملية القوات الخاصة التابعة للبحرية الإيطالية بعد سبع ساعات، واستعادوا السيطرة على السفينة التجارية التي اختطفت من قبل مجموعة من الرجال الأجانب المسلحين، وكانوا يحاولون تفجير السفينة التجارية جنوب نابولي الذهبية.

وأوضحت التحريات أن السفينة غادرت ميناء توبجولار التركي يوم الأربعاء وكان من المقرر أن تصل إلى فرنسا يوم الخميس، وكانت تبعد حوالي 90 ميلًا جنوب نابولي.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي ويدعى جويدو كروسيتو، في منتدى ماسيريا في ماندوريا، الذي نظمه برونو فيسبا، أن الخاطفين كانوا سريين ويستخدمون أسلحة مثل الخناجر، لكننا ما زلنا غير متأكدين، لأننا لم نتمكن من القبض عليهم، وقد استولوا على السفينة، واضطرت القوات البحرية للتدخل على الفور، وتم استرداد السفينة ولكن لم يتم تأمينها بعد لأن الخاطفين ما زالوا محبوسين بداخلها.