السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. قراصنة يقتحمون سفينة تركية

سفينة تركية
سفينة تركية

 تعرضت سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، لمحاولات خطف من قبل بعض القراصنة، مما تسبب في تدخل من قبل القوات الإيطالية، لمحاولة السيطرة على الوضع.

 خطف سفينة تركية:

سفينة تركية
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 وحاول عدد من القراصنة السيطرة على السفينة التركية، وقال الوزير غيدو كروسيتو، إن هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة، واستخدموا في عملية الاقتحام للسفينة أسلحة بيضاء، واستطاعت القوات الإيطالية السيطرة على القراصنة.

 

 وأبحرت السفينة التركية، والتي تحمل اسم "غالاتا سيوايز"، من ميناء "توبكولار" في تركيا في السابع من يونيو، متجهة إلى "سيت" في جنوب فرنسا على أن تصل إليها السبت، وفق ما أفاد به  الإعلام الإيطالي. 

 

 وتضم طاقمًا من 22 شخصًا، وهدد عدد غير محدد من الأشخاص أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة، وعلى الإثر وانحرفت السفينة بوضوح عن مسارها.

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