أردوغان يعين حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي.. أول تركية تتقلد المنصب

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بتعيين "حفيظة غاية أركان" رئيسة للبنك المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا، وسط إشارات بابتعاد تركيا عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الموقع من أردوغان حول تعيين أركان.

وستكون "حفيظة أركان" خامس من يتولى رئاسة "المركزي" في 4 سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.

وشغلت أركان في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك والمديرة العامة في غولدمان ساكس، وستتولى زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وقد رافق الإعلان عن تعيين "حفيظة أركان" في الجريدة الرسمية قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي دي دي كيه).

وخفض "المركزي" سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% عام 2021، وتدار الليرة إلى حد بعيد من خلال عشرات اللوائح التي تغطي الائتمان والصرف الأجنبي.

وتراجعت العملة التركية مسجلة سلسلة من أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، وجرى تداولها عند 23.5010 ليرة بالنسبة للدولار عقب الإعلان، بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها.

من هى حفيظة غاية أركان؟

بحسب وسائل إعلام تركية، فإن "حفيظة أركان"، الموصوفة في تركيا بـ"أصغر أستاذ مالي"، خبيرة اقتصادية ومهندسة وابنة مهندس ميكانيكي، وكانت معلمة رياضيات.

وأركان من مواليد إسطنبول عان 1982 وتخرجت في جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة الأميركية وتحصل على شهادة الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

وقد نالت "حفيظة أركان" درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون.

وحصلت أركان على برنامجين تعليميين، الأول بمجال علوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة من جامعة ستانفورد.

وبدأت أركان مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف "فيرست ريبابلك بنك" عام 2014، ولمدة 8 سنوات، بحسب ملفها الشخصي على موقع "لينكد إن"..

كما عملت أركان كرئيسة مجلس إدارة في شركة "تيفاني أند كو" التي تعتبر من أكبر الشركات الأميركية المختصة بالمجوهرات، قبل العمل عام 2022 في مجلس إدارة شركة "مارش ماكلينان" للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" الصادرة عن مجلة فورتشن والمعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.

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