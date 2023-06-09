أميرة أديب تخطف القلوب بالكاجوال وحركات عفوية

خضعت الفنانة الشابة أميرة أديب لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أميرة أديب

أميرة أديب تتألق بالكاجوال مع حركات عفوية

ظهرت أميرة أديب بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مرتدية بنطال جينز أوفر سايز باللون "الأزرق الفاتح" ونسقت معه توب أبيض، بلا أكمام، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أميرة أديب تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت أميرة أديب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

أميرة أديب

من هي أميرة أديب





ولدت أميرة عادل عبد الحي أديب لعائلة فنية وإعلامية كبيرة، فوالدها المخرج عادل أديب ابن السينارست الكبير عبد الحي أديب، أما والدتها فهي الممثلة منال سلامة ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن.

درست أميرة في أحد المدارس الأجنبية في القاهرة، كانت شغوفة بالتمثيل والفن فسافرت لدراسة الإخراج والتمثيل في إنگلترا ثم حصلت على منحة لإكمال دراستها في لوس أنجلس، عادت أميرة أديب إلى مصر بعد ثلاث سنوات ونصف بعد إنتشار جائحة كورونا.

واجهت أميرة أديب صعوبات في دخول عالم الفن، وذلك لعدم تقديم والديها أي مساعدة، كما عارضت والدتها دخولها عالم التمثيل خوفًا عليها من الصعوبات، في حين أن والدها كان يشجعها.

كانت بدايتها في عام 2020 بعد عودتها من أمريكا في مسلسل "تحقيق".

ملكة جمال الشواطئ

حصلت أميرة أديب على لقب ملكة جمال الشواطئ، وذلك في مسابقة من فأمريكا للفتيات العرب.

مرضها



خلال دراستها التمثيل في الولايات المتحدة، عانت من عدم التركيز والنسيان اللحظي، فاكتشف ذلك أحد أساتذتها لتشخص بمرض قصور الإنتباه وفرط الحركة وخضعت لعلاج مع طبيب بإشراف عائلتها.

مشروع خاص



أطلقت أميرة أديب متجر إلكتروني على إنستاگرام لبيع الملابس التي تحمل اسمها حيث تطبع اعمال فنية على التيشيرت من رسمها وتصميمها.