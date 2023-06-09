سلمي أبو ضيف تنافس عارضات الأزياء بالأبيض المرصع بالألماس (صور)

خضعت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف تستعرض أنوثتها بالأبيض المرصع بالألماس

لفتت سلمي أبو ضيف الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأبيض" وينتمي الي قصة الv، بلا أكمام، مصمم من قماش لامع مرصع بحبات اللؤلؤ ومطرز بنقاشات مختلفة، اكملت اللوم ببعض الاكسسوارات الرقيقة، وتزينت بعقد من الألماس حول رقبتها، وحلق في أذنيها، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت سلمي أبو ضيف تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

سلمي أبو ضيف

سلمي أبو ضيف

من هي سلمي أبو ضيف





سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية درست الإعلام وعملت عارضة أزياء، كما عملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة وكان أول أعمالها الفنية عام 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم.