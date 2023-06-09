الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. الصغرى بالقاهرة 23

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مختلف محافظات الجمهورية، إذ يشهد الطقس منذ أمس الخميس تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث شهدت البلاد موجه كبيرة من ارتفاع درجات الحرارة أمس وبعدها سقوط أمطار وبرق ورعد.



وأضافت الأرصاد أن شمال مصر يشهد تحسنا في الأحوال الجوية، بينما يظل جنوب البلاد والمدن المطلة على البحر الأحمر، في حالة اضطراب؛ لتكون هناك فرص تساقط أمطار عليها، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى أن البلاد تشهد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية علي شمال البلاد، على مناطق السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بعد حالة الاضطراب التي شهدتها أمس، من سحب رعدية وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد في حالة اضطراب، وتكون متأثرة بالرمال والغبار، كما تبقى فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من سيناء موجودة خلال اليوم.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من الغد، يشمل التحسن الكامل جميع أنحاء البلاد، وتبقى الأجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلًا.

حالة الطقس خلال الليل

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس خلال الليل يكون معتدلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعتها إلى 30 كم/س على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس والصعيد، وتنشط فرص لتساقط الأمطار الخفيفة الرعدية أيضا بنسبة تمتد بين 20: 30%.

درجات الحرارة الصغرى على بعض المناطق

القاهرة: 23

الوجه البحري: 23

السواحل الشمالية الغربية: 20

السواحل الشمالية الشرقية: 22

سيناء:28

شمال الصعيد: 25

جنوب الصعيد:32