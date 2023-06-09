استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، ذلك بعدما ارتفع أمس بنحو 10 جنيهات، بعد زيادة سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.3%.

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استقرار سعر الذهب



سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، والذي جاء كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21:

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2345 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18:

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21 إلى 18760 جنيهًا.