مصرع طفلة وإصابة والدها فى حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

لقيت طفلة حتفها أصيب والداها في حادث تصادم سيارة ميكروباص ، بدراجة نارية أعلي الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محطة جامعة القاهرة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أعلى الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والديها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وجاري ضبط سائق السيارة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرضت ربة منزل وابنتها للاصابة ، إثر إندلاع حريق محل بقالة، بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية ، عقب قيام الأم بملء زجاجة سولار بجوار موقد غاز مشتعل.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم ، بنشوب حريق في محل بقالة بإحدي قري المركز، وإصابة ربة منزل ونجلتها.

وتبين بالانتقال، إصابة ربة منزل ونجلتها في حريق عقب قيام الام بمحاولة مل زجاجة سولار بجوار موقد غاز مشتعل، مما ادي الي امتداد النيران الي ملابسها وحاولت الابنة اطفاءها، إلا أن النيران امتدت إليها وتم إصابة الأم ونجلتها بحروق شديدة.

كما امتدت النيران الي محتويات المحل، وتم السيطرة على الحريق ونقل كلا من آلام ونجلتها الي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تعرض 4 مصابين من أسرة واحدة للأصابة ، في حادث سيارة بقرية محلة موسى، وجرى تقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة لهم، في مستشفى كفر الشيخ العام وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث في قرية محلة موسى، ووجود مصابين، وجرى على الفور نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم" نادية .ن .م 53 سنة، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، و س.ح 24 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.