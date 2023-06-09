حادث تصادم ينهي حياة 3 أشخاص ويصيب 26 آخرين بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد وفاة 3 أشخاص وأصابة 26 آخرين، اثر تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق (الفرافرة - الواحات البحرية)، ونقلت الجثامين والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى بالوادي الجديد .

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثامين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 26 آخرين.

وتبين أن الوفيات هم محمود احمد السيد، 20 عامًا، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 عامًا، محمد رمضان ناصف السقا 30 عاما.

ننشر اسماء المصابين

فيما أصيب 26 آخرون وهم: محمد خميس رمضان، 43 عاما من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد من طنطا48عاما، محمد محمد حمادة، كفر الشيخ 60 عاما، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي 40 عاما من كفر الشيخ، حسين على حسين كفر الشيخ 40 عاما، احمد الأمير احمد، 36 عاما من كفر الشيخ،محمدعبدالخالق ابوعجيلة 40 عاما من كفر الشيخ، محمد جمعة إبراهيم، 21 عاما من كفر الشيخ، نبيل البسيونى سعد 70 عاما، سليمان محمد السكرى، 85 عاما من كفر الشيخ، سيد سعيد محمد 59 عاما، كفر الشيخ عبدالحميد محمد توفيق 33 عاما، كفر الشيخ، أحمد محمد راشد بدوى، 27 عاما من كفر الشيخ،رافت شاكر حسن، 60 عاما من القاهرة، محمد بسيونى مرعى، 60 عاما من القاهرة،ندى محمد صالح، 12 عاما من كفر الشيخ، محمد صالح سالم، 42 عاما من كفر الشيخ، حسام إبراهيم بذراوى، 31 عاما من كفر الشيخ، بندارى بندارى عرفه الجندى، 72 عاما من كفر الشيخ، السيد محمد السيد حجاج، 43 عاما من كفر الشيخ، محمود عبدالحميد محمد، 29 عاما من كفر الشيخ، سناء محمد احمد، 53 عاما من كفر الشيخ، حمادو محمد عبد الخالق، 5 أعوام من كفر الشيخ.