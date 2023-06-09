حالة الطقس من السبت للخميس (شاهد)

تشهد حالة الطقس، تقلبات كبيرة، بداية من الأربعاء الماضي، إذ شهدت عدة محافظات منها القاهرة سقوط أمطار وأتربة وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا توضيحيًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت الموافق 10 يونيو وحتى الخميس 15 يونيو 2023 بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال فترات النهار سيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفي الليل سيكون طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأسبوع:

يوم السبت 10 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد والإثنين 11 و12 يونيو:

نشاط راح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 14 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الخميس 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن جانبها، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد تحسنا في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس، والذي شهد التأثر بالمنخفض الجوي الخماسيني على معظم المناطق الداخلية، ما تسبب في تساقط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأشارت غانم في مداخلة تليفزيونية اليوم، أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض درجات الحرارة بنحو من درجتين إلى 3 درجات مقارنة بالأمس؛ لتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة نهارًا، وتصل إلى 45 درجة في المناطق الجنوبية؛ لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة إلى حارة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.