الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

كما يشهد اليوم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32.