الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد: "طقس غدٍ حار والعظمى بالقاهرة 34 درجة"

الأرصاد
الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدٍ السبت، من المتوقع أن يكون معتدلًا على الأنحاء كافة فى الصباح الباكر، ويكون حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وطقس غائم جزئى على الأنحاء كافة.

 

درجات الحرارة غدًا  السبت: 

القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى  29 درجة.

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