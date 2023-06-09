روسيا تُعلن بدء الهجوم الأوكراني المُضاد.. بوتين يحسمها

بدأ الهجوم الأوكراني المُضاد، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية، هكذا صرح الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، مُشددًا على أنه "في أي من مناطق القتال، لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. وهذا أمر بديهي تمامًا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أشار بوتين إلى شجاعة وبطولة المُقاتلين، والتنظيم الصحيح والقيادة والسيطرة للقوات، فضلاً عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.

وقال: "فيما يتعلق بما إذا كان (الهجوم المُضاد) قد تعثر أم لا، يمكننا أن نقول إن جميع محاولات الهجوم المُضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة".

القوات الأوكرانية تتعرض لخسائر كبيرة:

ووفقًا له، في الأيام الأخيرة، تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم "التقليدي".

وتابع: "من المعروف أنه خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المُؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مُثيرة للإعجاب".

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المُضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة.

من ناحية أخرى، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالضيوف والمشاركين في كأس رئيس روسيا الاتحادية لرياضة قتال السامبو، مُشيرًا إلى أن هذه الرياضة تزرع صفات أخلاقية وإرادية عالية لدى ممارسيها.

وأكد بوتين ،أن "هذا النوع الفريد من فنون الدفاع عن النفس، وُلد في بلدنا مُنذ 85 عامًا، ويجمع بين أفضل مُمارسات فنون الدفاع عن النفس الوطنية، التي تزرع صفات أخلاقية وإرادية عالية في اللاعبين، وقدرة على التحمل والانضباط الذاتي".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن رياضة قتال السامبو تتطور بشكل ديناميكي، وأن عدد عشاق هذه الرياضة آخذ في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، شدد بوتين على أن مُنافسات الكأس ستسهم بشكل كبير في تعزيز الانضباط.

كما أعرب عن ثقته في أن المسابقات ستُصبح حدثًا احتفاليًا وتُحافظ على تراث فيكتور سبيريدونوف، وفاسيلي أوشيبكوف، وأناتولي خارلامبييف، بالإضافة إلى مواطنيين بارزين آخرين وقفوا في أصول رياضة قتال السامبو.