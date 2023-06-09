بلجيكا تُرسل حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

قررت “بروكسل” إرسال حزمة مساعدات عسكرية ضخمة تشمل ذخائر مدفعية من عيار 105 ملم، بقيمة تبلغ 32.4 مليون يورو، حسبما أفاد مُمثل وزارة الدفاع البلجيكية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، سيتم شراء الذخيرة خصيصًا من الصناعة العسكرية البلجيكية وتسليمها إلى أوكرانيا، وسترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات البلجيكية لأوكرانيا إلى 306.5 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن بلاده لن تُعلق توريد الأسلحة لأوكرانيا في انتظار توضيح سبب استخدام مسلحين أوكرانيين للبنادق الهجومية البلجيكية في هجوم على مقاطعة بيلغورود.

مساعدات بلجيكا إلى أوكرانيا:

وقال ديدوندر إن بلجيكا أرسلت بالفعل أسلحة آلية صغيرة وخراطيش ومدافع رشاشة وأسلحة مُضادة للدبابات ومدافع الهاون الثقيلة والمعدات الطبية ومعدات الحماية إلى كييف.

وأصدر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تعليماته للأجهزة الأمنية بتوضيح قضية استخدام الأسلحة البلجيكية في منطقة بيلغورود من قبل مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

وأفاد رئيس الوزراء على الهواء لقناة RTBF البلجيكية: "طلبنا من أجهزتنا الاستخبارية والجيش تحليل هذه القضية وإجراء الاتصالات المناسبة. ليس لدي تأكيد حتى الآن، لكننا ندرس الوضع".

في الوقت نفسه، شدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا مجانًا، حيث تابع: "هناك قواعد واضحة: أسلحتنا، التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، مخصصة حصريًا لأغراض الدفاع عن الأراضي الأوكرانية. وتنطبق هذه القواعد على الأسلحة البلجيكية وغيرها من أسلحة الدول الأوروبية الأخرى. نطلب من الأوكرانيين توضيح الموقف".

ولم يرد رئيس الوزراء على سؤال بشأن العواقب بالنسبة لأوكرانيا إذا ما تم تأكيد استخدام الأسلحة في منطقة بيلغورود، حيث قال: "دعونا أولاً نُحاول إثبات الحقائق، ما إذا كان السلاح المستخدم بلجيكيا أم لا، لا أريد الإجابة على أسئلة افتراضية حتى الآن، ولكن هناك قواعد واضحة لاستخدام الأسلحة البلجيكية".

وكانت وسائل الإعلام البلجيكية قد ذكرت، يوم الأحد، أن وزارة الخارجية والدفاع البلجيكيتين ستتوجهان "في أقرب وقت مُمكن" إلى السُلطات الأوكرانية للتوضيح بشأن استخدام أسلحة بلجيكية الصنع في منطقة بيلغورود.

وقد ذكرت صحيفة Washington Post في وقت سابق أن الإرهابيين الذين هاجموا منطقة بيلغورود في أواخر مايو استخدموا مركبات وأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والتشيك وبلجيكا. حيث جاء في الصحيفة أن المهاجمين استخدموا بنادق مصنوعة في بلجيكا وجمهورية التشيك ونظام AT-4 المُضاد للدبابات، الذي تستخدمه القوات المسلحة للولايات المتحدة والدول الغربية. ووفقًا للمعلومات الواردة في الصحيفة، نقلاً عن المرتزقة الأمريكيين الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، يتم استخدام بنادق BREN وSCAR للجيش والمسلحين الأوكرانيين.