الأمم المتحدة تُعارض وجود النازية ورموزها في أوكرانيا

تُعارض “الأمم المتحدة” وجود النازية ورموزها في أوكرانيا، حسبما أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال دوجاريك خلال إيجاز قدمه، مُجيبًا على طلب التعليق على تقارير لصحيفة نيويورك تايمز تُفيد بأن الجنود الأوكرانيين يحملون الرموز النازية: "نحن نُعارض النازية ورموزها، لا توجد وسيلة لتأكيد هذه التقارير، لكن يُمكن القول أن هذا هو نهجنا المبدئي".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين مقالاً تحدث عن حمل عسكريين أوكرانيين رموزًا نازية.

وقالت الصحيفة: إن "موقف أوكرانيا الغامض من هذه الرموز، وفي بعض الأحيان الاعتراف بها، يُهدد ببعث حياة جديدة للصورة التي عمل الغرب على محوها لأكثر من نصف قرن".

وتدور فضيحة دبلوماسية رحاها بين أوكرانيا من جهة وهيئة الأمم المتحدة من جهة أخرى بسبب إعلان الأخيرة عن يوم "اللغة الروسية" 6 يونيو.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت هذا اليوم، 6 يونيو، هو يوم "اللغة الروسية"، الذي تحتفل به المنظمة كل عام، مُنذ 2010، وهو تاريخ مولد شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين.

بيان الأمم المتحدة يُثير غضب النظام النازي في أوكرانيا:

إلا أن بيان الأمم المتحدة أثار غضب النظام النازي في كييف، وتحديدًا مستشار رئيس مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك، الذي انبرى بغضب على موقع "تويتر" ساخرًا من الاحتفال بهذا اليوم من قِبل المنظمة الدولية، ومحاولا تحميل روسيا مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

كتب بودولياك في صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "روسيا تُفجر محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية وتخلق أكبر كارثة بيئية في أوروبا مُنذ عقود. ونتيجة لهذا العمل الإرهابي سيختفي عدد من القرى، وسيموت الناس. وماذا تفعل الأمم المتحدة في نفس اليوم؟ تعلن على صفحتها عن.. يوم اللغة الروسية. هل تلك مزحة؟ هل أنتم جادون؟ هل سيكون هناك أي رد فعل آخر على الهجوم الإرهابي اليوم؟ إنها المنظمة التي من المُفترض أن تضمن الأمن العالمي، والتي تتحول بشكل مُتزايد إلى محاكاة دولية ساخرة".

من ناحية أخرى، قام حساب أوكراني آخر يحمل اسم "أوكرانيا" ويُوصف بأنه "الحساب الرسمي لأوكرانيا" ويُتابعه 2.3 مليون مستخدم، بنشر صورة لمقر الأمم المتحدة وقد تدفقت المياه إلى القاعة الرئيسية، مع تهنئة بيوم "اللغة الروسية" Happy Russian Language Day.

وقصف الجيش الأوكراني الليلة الماضية محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.