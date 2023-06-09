نجم الأهلي السابق: كولر سيشرك الشناوي في لقاء الإياب

يرى أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيجري تغيير واحد فقط في تشكيل المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أضاف أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر قناة "تن" :" في رأيي أن كولر سيخوض الأهلي مباراة الإياب بنفس تشكيل الذهاب باستثناء محمد الشناوي الذي سيعود إلى حراسة مرمى القلعة الحمراء على حساب مصطفى شوبير ".

وواصل، أنه يعتقد أن فريق الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوداد المغربي.

وكان الأهلي فاز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين بهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريقين يوم الأحد، في مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

مفاوضات لعودة حجازي



في سياق آخر، كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من أجل إقناعه للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد حجازي تلقى اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأبلغه بأن باب النادي مفتوحا لضمه حال عودته إلى مصر".

وأضاف شبانه : "هناك بعض الأحاديث حول إصابة حجازي وغيابه لفترة عن الملاعب، بعدما قدم مستوى مميز مع اتحاد جدة، وتوج بلقب الدوري السعودي".

ورحل أحمد حجازي عن صفوف الأهلى موسم 2018 ، لينضم الفرعون المصري إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة ، ثم بعدها إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي والذي تألق معه مؤخرًا ونجح في التتويج بالثنائية الدوري وكأس السوبر.

ولم يشارك أحمد حجازي في لقاء الجولة الأخيرة في الدوري السعودي التي جمعت فريقه مع الطائي ،ويعتبر أحمد حجازي من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي الاتحاد السعودي خلال الموسمين الماضيين.

وينتهي عقد حجازي مع اتحاد جدة موسم 2026 ، ونجح في التتويج مع الفريق خلال هذا الموسم بكاس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي.