ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكتبة مصر الجديدة.. غداً

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، في الخامسة من عصر غد السبت ندوة بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يحاضر فيها الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات والملقب إعلاميا "صائد الهاكرز" وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الاعلى للثقافة، وذلك كجزء من سلسلة الندوات الالكترونيّة التي تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية.

أشار الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن الندوة التي تنفذها مكتبة مصر الجديدة، تتناول التحديات والفرص التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعة كبيرة - مع التركيز بشكل خاص على روبوت المحادثة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدور محاور الندوة حول كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى مجال عملك ، فوائد وتهديدات الذكاء الاصطناعى ، حماية الاطفال من العنف فى المجتمع الرقمى باستخدام الذكاء الاصطناعى .