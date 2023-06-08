وظائف جديدة لذوي الهمم في القاهرة (التفاصيل)

فرص عمل جديدة، وظائف للشباب، فرص عمل لذوي الهمم، كلمات يبحث بها الشباب الرغبين في الحصول على وظائف بكافة محافظات الجمهورية، إذ تقوم وزارة العمل باستمرار بالإعلان عن فرص عمل وملتقيات توظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص للراغبين بمرتبات مجزية.

ونجحت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، في توفير 26 فرصة عمل لذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات والمؤسسات، ومن بينهم الشركة الدولية للتنمية الإدارية والبشرية، والشركة المتحدة إيديوكيشن بالمقطم، وذلك في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية، للشباب من حملة المؤهلات العليا.

ويأتي توفير تلك الوظائف تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير برامج تدريب مناسبة وفرص عمل لائقة لدمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم.

شروط الوظائف الجديدة لذوي الهمم

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

لديهم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تخصص السوشيال ميديا ولا تقل عن ٥ سنوات في تخصصات المسؤول الإلكتروني والمواد الموسوعية.

أما فيما يخص خدمة العملاء، فيجب أن يكون المتقدمين بلا إعاقة ذهنية، وأن تكون حواس البصر والسمع والتخاطب سليمة واحتراف أحد اللغات الأجنبية سواء كانت الإنجليزية، الألمانية، الهولندية.

في باقي التخصصات، يشترط إجادة اللغة الانجليزية بمستوى جيد ومهارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وواسعي الثقافة.

إجادة التعامل مع البرامج التعليمية.

طريقة التقدم على وظائف ذوي الهمم

يتم التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال ديوان مديرية العمل بالقاهرة وعنوانه ٢٧ شارع عين شمس برج الفتح أمام سوبر ماركت الفرجاني ومحطة مترو حلمية الزيتون.