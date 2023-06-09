حكاية تفاصيل زي الملكة رانيا في ذكرى تولي زوجها الملك عبدالله

استطاعت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بخطف الأضواء لأناقتها البالغة منذ احتفالها بتولى زوجها حكم المملكة الأردنية الهاشمية في 9 يونيو 1999، بنعومة إطلالاتها التي تعكس رقي ذوقها.

ونشر رواد السوشيال الميديا المحبين لها بعض صور تولية الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكم، وهي برفقته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، علقوا على الصور، قائلين: "في 25 يناير 1999، عين الملك حسين الأمير عبدالله وريثًا له، في 7 فبراير، توفي الملك حسين، وأصبح الأمير عبدالله الملك عبدالله الثاني، كان عمره 37 سنة".

وتابعوا: "تم الاحتفال رسميًا بالانضمام في وقت لاحق في 9 يونيو، سافر الملك والملكة الجديدان في شوارع عمان في نفس سيارة الليموزين التي نقلتهما يوم زفافهما".

وأضافوا: "وعند وصوله إلى قصر رغدان، حيث كان ينتظره أفراد آخرون من العائلة المالكة، استعرض الملك حرس الشرف قبل أن يحيي الضيوف والشخصيات أمام عرشه، أعلن جلالة الملك أن زوجته، رانيا، ستكون ملكة في 22 مارس (لأن اللقب لا يُمنح تلقائيًا لقرينة الملك في الأردن)".

وتألقت الملكة رانيا العبدالله بثوب ذهبي، صمم من قماش فاخر، طُرز بحبات الخرز الراقي، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب؛ ليتناغم مع الثوب الأردني الشهير بالفخامة والرقي في آن واحد، وحتى تصبح مثالًا لعشاق الموضة منذ اللحظة الأولى.

وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين بتاج مرصع بحبات الألماس، فهو تاج الملكة علياء من كارتييه، لتعكس رقي تصفيف قصة شعرها.

وتملك الملكة رانيا ملامح ساحرة تنجح في وضع لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع برتوكول وضعه للملكات لتكتفي بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه.

وحرص الملك عبدالله الثاني على أن يظهر بالزي العسكري الاحتفالي، ليعبر عن حبه واعتزازه بتوليه حكم وطنه الحبيب الأردن.

تفاصيل اللقاء الأول بين الملكة رانيا العبدالله وزوجها الملك عبدالله بن حسين:

التقت بالأمير عبد الله، أكبر أنجال الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا، بينما كان عبدالله 31 عامًا. وبعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو 1993. كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي. فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. ارتدى عبد الله بدلته العسكرية، لأنه في ذلك الوقت كان يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة؛ في حين ارتدت رانيا فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد Bruce Oldfield. رافق العروس خمس فتيات صغيرات. كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء. أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان. وأنجبا أربعة أبناء هم:

الأمير الحسين (ولي العهد).

الأميرة إيمان.

الأميرة سلمى.

الأمير هاشم.

كما منح الملكة رانيا وسام الحسين بن علي، وهو أرقى وسام في الأردن.