نجم الأهلي السابق: مساندة الركراكي ولقجع محفزة للاعبي الوداد

قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لمعسكر الوداد، أمر طبيعي وجيد للغاية، مؤكدًا أن هناك أزمة دائمًا في مصر، وهي "التصنيف"، فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام فيتوريا بزيارة معسكر الأهلي ولم يزور معسكر نادي آخر.

أضاف معوض في تصريحات عبر قناة etc، أنه من الطبيعي ان يكون هناك مساندة طالما فريق يخوض منافسة قارية، بالإضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة، لأن الأهلي يخوض نهائي قاري، ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي، لابد أن يشعر اللاعبين أنهم يمثلوا بلد كاملة.

التحضير لكافة السيناريوهات



وواصل، أن يحضر كولر نفسه لكافة السيناريوهات في حالة التعادل السلبي أو دخول الهدف أو تسجيل هدف، كل شئ ممكن، أي مدرب قد يفاجئ بأمور معينة داخل الملعب أو بحالة لاعبين، واعتب على المدرب في المباراة الماضية هو تواجد ديانج لفترة طويلة مع وجود عمرو السولية خارج الملعب، يجب ان يكون تعامله بشكل سريع.

أضاف في حديثه أنه كولر لو أشرك عمرو السولية مبكرا في لقاء الذهاب، كانت النتيجة ستخرج مختلفة، الأهم هو عدم دخول مرمى الأهلي أي هدف، ولكن يجب أن يكون هناك تحضير لسيناريوهات للمباراة، والنقطة الأهم أن يكون اللاعبين في افضل حالاتهم في المباراة.

وتابع حديثه لمكافآت المالية تحفز اللاعبين أيضا، لكن التتويج باللقب هو الأهم للاعبين، ثم المال سيأتي بعد ذلك، مضيفا :"اتوقع نهاية المباراة بالتعادل 1-1".



وكان الأهلي فاز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان الوداد البيضاوي توج على حساب الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، ليحصد نجمته الثالثة في تاريخه مع مدربه السابق وليد الركراكي المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب، الذي رحل عن الوداد لخلافة وحيد خليلوزيتش .