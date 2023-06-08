الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس (خاص)

شهدت البلاد اليوم أجواء متغيرة وبداية العاصفة الترابية، وحالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية.

وفي هذا الصددة كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، تفاصيل حالة الطقس وموعد إنكسار هذه الموجة، موضحة أن حالة الطقس المتغيرة ترجع إلى منخفض الرياح الخماسيني الذي يتحرك من الصحراء الغربية نحو المناطق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار.

قالت منار غانم :" إن هناك رياح تبلغ سرعتها ما بين الـ35 إلى 45 كيلو مترا في الساعة، وهي محملة بالرمال والأتربة مثارة، مما تؤدي إلى تكون عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية الأفقية، كما تتواجد سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار رعدية، على فترات متقطعة من اليوم، ومتفاوتة الشدة".

موعد إنكسار حالة الطقس السيئة

كشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن موعد إنتهاء موجة الحر الشديدة والعاصفة الترابية، حيث قالت أن الأحوال الجوية ستعود إلى التحسن بدايًة من يوم السبت حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

العاصفة الترابية

حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويشهد طقس غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

العاصفة الترابية

حالة الطقس غدا الجمعة :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة .