الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان

وحدات سكنية
وحدات سكنية

كشف اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان).

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مساحات الوحدات السكنية المطروحة

وأكد اللواء وليد البارودي، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج ، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، بإستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024 .

حالة السداد بالكامل

وأشار إلى أنه في حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة .

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر)

تقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة

ولفت اللواء وليد البارودي، إلى أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

إجراء القرعة العلنية

وأشار الى رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، بحيث تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

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