وزير الإسكان يلتقى نظيرته بجنوب إفريقيا لبحث سبل التعاون بين البلدين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب إفريقيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذا عرض التجربة العمرانية المصرية، التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

أشارت السيدة مامولوكو كوبايا، وزيرة الإسكان بدولة جنوب إفريقيا، إلى أن عدد من الموضوعات التي تواجهها دولة جنوب إفريقيا، ومنها التغير المناخي، وتمويل المساكن، ومشاكل الهجرة من الريف إلى الحضر، متطلعة إلى التعرف على التجربة المصرية، وكيفية تعاملها للتغلب على تلك المشكلات.

إجابة على تساؤلات الوزيرة، تحدث الدكتور عاصم الجزار، عن تفاصيل التجربة المصرية فى مواجهة التغير المناخي، إذْ تعمل مصر على تنفيذ كثيرٍ من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخصوصًا فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.

كما تناول وزير الإسكان، التجربة الناجحة للدولة المصرية فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال قانون الإسكان الاجتماعي، والتمويل الخاص بالبرنامج، ودور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في التمويل من خلال مشروعات المدن الجديدة، ونظام التمويل العقاري الذى يتيح للمستفيدين السداد على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة مدعومة.

أشار الوزير إلى أن مشاكل الهجرة من الريف إلي المناطق الحضرية، وانعكاسها علي معدلات تحضر المدن، فغالبية الهجرة من الريف تؤثر علي عمليات التحضر، موضحًا أن هذه الظاهرة تعد واحدة من أسباب تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.