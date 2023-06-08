وزير الإسكان يكلف بسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

بعد موافقة مجلس الوزراء..

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليفات بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة؛ لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتوزعت الأراضي المضافة على مدن أربع، وهي: العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد؛ حيث تضمنت الكيانات الموجودة ومساحاتها طبقًا للقرارات الجمهورية الصادرة بنقل الولاية، وكذا عدد الطلبات المقدمة والإيرادات المتوقعة عند الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع أراضي تلك الكيانات.

وكان مجلس الوزارء اعتمد أمس قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المُنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المُخصصة للهيئة، ويَلزم عرضها على مجلس الوزراء.

وكان مجلس إدارة الهيئة، قد قرر في جلسته المشار إليه، تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعُقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، ليكون لها كافة الصلاحيات في إقرار أية ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية، لكافة الحالات القائمة والمستجدة، على أن يتم تطبيق ما تقدم على جميع الحالات المماثلة في المدن الجديدة.

وعقدت الوحدة أولى اجتماعاتها؛ لاستعراض أهم المعوقات التي تواجه اللجان الوزارية المشكلة بالأجهزة لتوفيق الأوضاع، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والعمل على وضع الضوابط الخاصة لإنجازها، من خلال الوحدات الفرعية المشكلة بالأجهزة والمختصين بالوحدة المركزية؛ وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف.

وحرصت اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك، كما أنهت الوحدة المركزية اجتماعها بالاتفاق على انعقادها شهريا؛ لعرض المستجدات والإنجازات، ووضع حلول جذرية للمعوقات التي تواجه سير الملف.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح، أهمية الوقت، وأن يتم إنجاز الملف في فترة زمنية محددة، وأن الوحدة المركزية في انعقاد دائم مع الوحدات الفرعية لسرعة إنهاء أعمال المخططات لمناطق الأمل – والقادسية، والحصة العينية لقرية الطلائع بمدينة العبور الجديدة، على أن يتم البدء في طرح أعمال تنفيذ المرافق الرئيسية لتلك المناطق بعد انتهاء المخططات لها، كما أكد أيضًا ضرورة إنهاء ملفات منطقة السلام والرابية بمدينة الشروق وباقي المساحات المضافة بأجهزة المدن.

وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة مواصلة سير جميع الأعمال بالتوازي، ابتداءءً من دراسة طلبات توفيق الأوضاع ووصولًا إلى تسليم كل مواطن قطعة الأرض الخاصة به صالحة للبناء أو إنهاء ما تم الاتفاق عليه.