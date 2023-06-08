فرنسا تفرج عن لقطات صادمة لحادث الطعن .. المهاجم هتف باسم المسيح

جريمة هزت الرأي العام في فرنسا، بعدما أقدم طالب لجوء من سوريا على طعن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في حديقة بالقرب من بحيرة أنيسي جنوب شرق البلاد.

وأفاد الادعاء العام الفرنسي بأن اللاجئ السوري المشتبه في طعنه 6 أشخاص -بينهم أطفال- في بلدة أنسي (جنوب شرق) بمنطقة الألب الفرنسية، لم يتحرك "بدافع إرهابي"، فيما وصف الرئيس الفرنسي الحادثة بأنها "عمل جبان بحق".

4 أطفال مطعونين

وكشفت النائبة العامة لين بونيه ماتيس للصحفيين أن أحد الأطفال الأربعة الذين جرحوا في الاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرا، ويبلغ اثنان منهم عامين، وأكبرهم 3 أعوام.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كشف تسجيل مصور اطلعت عليه الوكالة أن المشتبه به هتف "باسم المسيح" مرّتين باللغة الإنجليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع للوكالة ذاتها.

والمهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرّف عن نفسه بأنه "مسيحي من سوريا" لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

هجوم جبان

من جهته، قال الرئيس الفرنسي على تويتر إن الهجوم بسكين على مجموعة من الأطفال عمل "جبان بحق"، مضيفًا "طفلان وشخص بالغ بين الحياة والموت.. الأمة في حالة صدمة".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن الشرطة تغلبت على المهاجم واعتقلته، وتقول التقارير إن الأطفال يبلغون من العمر حوالي ثلاث سنوات وأن اثنين منهم على الأقل في حالة حرجة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن أحد الأطفال المصابين هو مواطن بريطاني، فيما وصف النائب الإقليمي أنطوان أرماند الهجوم بأنه "مقيت" وقال إن السلطات تحقق لكنها "تعرف القليل جدا".

وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية ليزابيث بورن بأن المهاجم "سوري الجنسية لاجئ في السويد" ، مضيفة أنه تقدم بطلب لجوء في فرنسا لكن " الطلب السويدي الذي يعود تاريخه إلى 10 سنوات ماضية عطل الطلب الفرنسي".

المهاجم هتف باسم المسيح

وأفادت بأنه ليس لديه "سجل جنائي أو نفسي" ولديه طفل "يبلغ من العمر نفس عمر من هاجمهم"، منوهة إلى أن من بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 22 شهرًا والآخر يبلغ من العمر ثلاث سنوات، مضيفة أن الأطفال في "حالة خطيرة".

وأفاد شهود عيان أن منفذ هجوم الطعن بسكين في مدينة آنسي هتف "باسم يسوع المسيح" مرتين.

وقال مسؤولون محليون في وقت سابق إن ستة أطفال أصيبوا في الهجوم لكن السلطات أكدت في وقت لاحق إصابة ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به سوري يبلغ من العمر 31 عاما وله وضع لاجئ في السويد، ويقال إنه هاجم الأطفال، وبعضهم في عربات أطفال، أثناء زيارتهم للحديقة قبل أن يفر من مكان الحادث ويطعن رجلاً مسنًا في الجوار، وتدخلت الشرطة وأصيب الجاني في ساقيه.

ونشرت قناتى سكاى نيوز وفرانس 24 لقطات من الحادث الذى هز فرنسا والعالم.

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