السعودية.. الصواعق تحاصر المنازل والماشية ورعاة الأغنام | فيديو

وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد المنازل جنوبي السعودية، لصاعقة قوية، في مشهد أرعب أبناء المملكة.

وأحدث فيديو الصاعقة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن قلقهم من المشهد المخفيف، إذ أظهر الفيديو الصاعقة القوية وهى تضرب منزلًا بشكل واضح و"مخيف".

وتداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو وثق في المدينة المنورة، يظهر قضاء صاعقة على مجموعة من المواشي، في حين تمت الإشارة إلى مقتل راع الغنم.

صاعقة تضرب مجموعة من الماشية

في الجنوب :

كاميرا توثق صاعقة تضرب منزل pic.twitter.com/rASpv8kyFL — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 8, 2023

ولاقى فيديو مقتل الماشية تفاعلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذكر حساب يحمل اسم خالد قائلًا: "دائمًا إذا شفت راعي غنم أو إبل في الصحراء والشموس الحارة اتذكر حديث ربما اشعث اغبر لو أقسم على الله لأبره"

في المدينة المنورة :

صاعقة تقضي على عامل راعي و مجموعة من المواشي 💔 pic.twitter.com/nfd2pl6oYH — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 7, 2023

وكتب حساب آخر معلقًا على فيديو مقتل راعي الغنم وماشيته: “صاعقة تقضي على عامل راعي، الله يعوضه خير فـي غنمه، فيه شي مستفز مُصابه مو أعظم من مصاب الراعي ومُصاب أهله فيه، الله يرحم الراعي ويصبر أهله”.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في السعودية، مؤكدًا أنه من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة والسيول، على مناطق عدة يصاحبها نشاط في الرياح.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد من سوء طقس السعودية مجددًا خلال الأيام المقبلة، بعد الارتفاع التدريجي الذي شهده طقس السعودية في درجات الحرارة، موضحًا أنه من المتوقع هطول الأمطار على مناطق متفرقة في السعودية.

سيول وأمطار في السعودية:



وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، يشهد طقس السعودية، سماء غائمة، إلى جانب الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بالرياح النشطة ما يؤدي لإعاقة الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة، مؤكدة أن ذلك سيؤثر فى مناطق من الحدود الشمالية، تبوك والجوف، ومن المتوقع أن يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن مناطق سقوط الأمطار في السعودية ومنها نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وقد أوضح خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد صيف شديد الحرارة هذا العام، مع ارتفاع تدريجي في الطقس.