حالة الطقس.. غدًا طقس شديد الحرارة وبداية العاصفة الترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وقالت الأرصاد في بيان رسمي عبر حسابها على فيسبوك، إن طقس غدًا يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

كما أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

حالة الطقس غدا الجمعة :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة .

وصلت الرؤية الأفقية الآن على اسوان الي 2000 متر، والأقصر وصلت الرؤية الأفقية 4000 متر بسبب الرمال والأتربة المثاره، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.

حالة الطقس

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل علي حجب أشعة الشمس كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والاتربه والرمال المثاره على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربيه اليوم تكون مثيرة للرمال والاتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعه