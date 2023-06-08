غلق المنطقة البحرية من الجونة حتى أبو سومة وحظر الصيد بالبحر الأحمر

قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالًا حتى خليج أبو سومة جنوبًا، اعتبارًا من الغد الجمعة 9 يونيو 2023 وحتى 11 يونيو 2023، وعدم ممارسة أى أنشطة بحرية (الصيد والغوص والتدريب على الغوص والسنوركل والألعاب المائية والباراشوت والكايت سيرف) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافى من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كما شمل القرار استمرار حظر كل أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية ويضم المنع كل أنواع الصيد الترفيهى التى تقوم بها (مراكب النزهة والركوبة بالأجر والخاصة) داخل مدينة الغردقة وباقى المدن جنوبًا بدءًا من 15 يونيو 2023 وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجميع الجهات الاختصاص.

وكانت محافظة البحر الأحمر بدأت يوم الخميس 1 يونيو 2023 تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحلات التجارية.

وأصدر المحافظ عمرو حنفى قرارًا بحظر الصيد فى مياه البحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا، بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك»، وذلك بعد تنفيذ قرار هيئة الثروة العامة السمكية السنوى بوقف الصيد بـ"حرفة الجر والفلايك اوت بورد والسنار" بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وجزر الغردقة، وما حولها، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وكشف اللواء عمرو حنفى عن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم يهدف للحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ ولأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.

وأوضح حنفى أن هناك من يستغل مراكب النزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار، موضحًا أن البيئة البحرية تعانى من التجريف حاليًا بسبب ممارسات الصيد الجائر التى تسببت فى اختلال النظام البيئى.

وتابع: "حدود المحافظة على ساحل البحر الأحمر 1080 كم، وأن الصيد الجائر وصل لمراحل سيئة للغاية فى المحافظة، الأمر الذى أدى لظهور أسماك القرش"، موضحًا أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمخالفى قرار منع الصيد بالمحافظة ومصادرة المراكب.

كان محافظ البحر الأحمر، قرر حظر الصيد الترفيهى بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة، أو الركوبة بأجر، اعتبارًا من تاريخ 2023/6/1 وحتى 2023/8/1، وحظر سروح مراكب النزهة ليلًا، والاكتفاء بالعمل النهارى اعتبارًا من 1 يونيو حتى 1 أغسطس المقبل.

وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين والثروة السمكية وشرطة البيئة، للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر التى صدر قرار بمنعها.

كما شمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أية وحدة، أو عائمة تضبط مخالفة للقرار، لمدة شهرين، وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب جهاز حماية الثروة السمكية، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك.