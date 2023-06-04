تعليق عمرو أديب على أحداث نقابة المهندسين..الجهات المعنية ستتخذ اللازم (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث داخل نقابة المهندسين من اقتحام ومشاجرات أمر مؤلم وبلطجة لا يمكن غض البصر عنها.

وأكد عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع علي فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، أن أن الجهات المعنية ستتخذ اللازم بشأن أحداث نقابة المهندسين، مطالبًا بسرعة إنهاء التحقيقات بشأن هذه الأزمة التي أثارت الجدل.



وأضاف عمرو أديب أن حزب مستقبل وطن،أصدر بيانًا أكد فيه وقوفه مع حيادية النقابات وعدم التدخل في عملها، متابعًا: “القضية ليست صعبة بسبب أن وقائعها مصورة”.

أهمية إفصاح النيابة عن هوية المتورطين في الأحداث:

شدد على أهمية إفصاح النيابة عن هوية المتورطين في الأحداث، إذا لم يكونوا تابعين لحزب مستقبل وطن، معقبًا: «مواقع التواصل صورت وحطت دوائر لكن هذا ليس دور المواطن، وإلا نعملها لجان شعبية زي زمان مفهاش ضبط ولا ربط ولا نيابة».

وذكر أن فصل الأعضاء المتورطين في الأحداث – لو ثبتت إدانتهم بواسطة النيابة العامة – يصب في صالح حزب مستقبل وطن؛ لأنه يمثل الأغلبية في البرلمان، كما أن الرأي العام يتعاملون معه على أنه المتهم الرئيسي.

واختتم: “اللي حصل مظهر مش كويس ونموذج مؤلم كنا نسيناه، استخدام البلطجة في الانتخابات لا يجب السماح به، مبقولش حاجة تزعل حد والحق لازم يتبع”.

وعلق النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أحداث نقابة المهندسين، مشددًا على أهمية عدم الخلط بين العمل الحزبي والنقابي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن «الاتهامات الجزافية بشأن تورط أعضاء من الحزب في أحداث النقابة، تروج بشكل غير مقبول ومرفوض تمامًا، خصوصًا مع تولي النيابة العامة للتحقيق».

ونوه أن «الكيل بالاتهامات للأحزاب السياسية على الساحة أمر غير مقبول ومرفوض»، معقبًا: “كل شخص عليه أن يعلم حجم مسئوليته في الفترة التي نمر بها، لدينا حوار وطني، لكن الاتهامات كل يوم توجه للحزب”.

وناشد: “كل شخص له توجه سياسي، التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات من النيابة العامة، وتنحية المصالح الشخصية جانبًا؛ حتى تكون هناك مصلحة تستطيع من خلالها النقابة التواجد بشكل مؤسسي، وتطبق اللائحة بشكل لائق للجميع”.

وأكد أن وجود أعضاء منتمين للحزب داخل نقابة المهندسين أمر طبيعي؛ نظرًا لأن مستقبل وطن حزب الأغلبية ومتواجدون في الشارع، معقبًا: “هناك تيارات سياسية أخرى كحزب الكرامة والحزب الناصري، هل كوني حزبيًا يمنعني من الترشح داخل أية نقابة؟”.

وعن سبب اتهام «مستقبل وطن» في الأحداث، ذكر أن «هناك بعض التيارات السياسية الأخرى الموجودة التي لا تمثل الأغلبية، تحاول توجيه اتهامات جزافية لحزب الأغلبية، خصوصًا مع قرب استحقاقات انتخابية وإجراء حوار وطني».

وشدد على أن الحزب مؤسسي يعمل من خلال قياداته وقانون الأحزاب الذي يلتزم به تمامًا، متوجهًا بحديثه لعمرو أديب: “بعيدًا عن أنني نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، لما أقول إنه لا صلة لنا من قريب أو بعيد بما حدث يبقى أنا صادق، كرجل قانون قبل أن أكون نائب رئيس حزب، وعملت 9 سنوات داخل البرلمان”.

ولفت إلى الحقيقة ستظهر أمام النائب العام إذا التزم الجميع الصمت، مختتمًا: “أقول للنقيب والأمين العام والأعضاء، يدب التزام الصمت والعمل النقابي حتى تكون هناك مصلحة للنقابة في الفترة المقبلة”.

وأمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية التي عقدت الثلاثاء، وذلك وقوفًا على حقيقة ما حدث.