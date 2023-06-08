سلوي عثمان أحدث المنضمين لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تعاقدت الفنانة سلوى عثمان، على المشاركة فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو” بطولة النجمة مي عمر، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وتصور النجمة مي عمر مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة، خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم.

مي عمر

وتعاقد الفنان أحمد زاهر على المشاركة في العمل بطلًا أمام مي عمر.

ويعقد فريق العمل حالياً جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

شخصية مي عمر

ومن المقرر أن تجسد مى عمر فى المسلسل دور "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

أحمد زاهر ومي عمر

علاقة مشروعة

وكانت تألقت مي عمر مؤخرًا فى رمضان الماضي بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

مى عمر

وكانت شاركت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت مي عمر بإطلالة جذابة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت بادي وعليه بليزر أسود ونسقت عليهما بنطالا أسود صمم من الجلد اللامع، فيما انتعلت هاف بوت بنقشة الزيبرا.

سلوي عثمان

وفضلت ترك خصلات شعرها الأسود الناعم منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالأحمر الصارخ في الشفاه.

حياتها

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية، تخرجت في قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

مى عمر

دراستها

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها.

وبدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا.

وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

مى عمر

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور.

وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.

وكانت حلت الفنانة سلوى عثمان ضيفة ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة "الحياة"، لتوضح بالنجم محمد رمضان وتكشف أكثر مسلسل أقرب لقلبها، ورأيها في اختيار المخرج محمد سامي للشخصيات.

سلوى عثمان عن محمد رمضان: برتاح للعمل معاه و مشفتش منه أي حاجة تضايق

أوضحت الفنانة سلوى عثمان علاقتها بالنجم محمد رمضان قائلة: "أنا بحب محمد رمضان جدًا، واشتغلت معاه مرتين، ومشفتش منه أي حاجة تضايق أي زميل ليه، وبيعتبر زملائه أخواته وبيحب شغله جدًا وبيتقمص الشخصية اللي بيعملها وبيبقى حاسسها أوي".

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وأضافت: " برتاح لما بعمل مشهد معاه، وبحب شخصيته معانا في الاستديو، ومشفتش منه حاجة وحشة ".

الفنانة سلوى عثمان

وأكدت أن أقرب الأدوار لقلبها في تاريخها الفني، هو دورها في مسلسل البرنس، معلقة: "البرنس كان محسسني إن العالم كله اجتمع على المشهد اللي طلع ترند على السوشيال ميديا، وحصلي شوية في جعفر العمدة، لكن البرنس علامة عندي وعمل معايا حاجة محصلتش قبل كدا".

وعن أكثر المخرجين الذين ترتاح سلوى عثمان للعمل معهم، قالت إنها تفضل العمل مع كلًا من المخرج محمد سامي، وسامح عبد العزيز وجمعها معه أكثر من عمل، والمخرج محمد ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل سجن النسا، مؤكدة أن كل شخص من هؤلاء له مكانة في قلبها.

سلوى عثمان تشيد بإختيار محمد سامي لممثلين "جعفر العمده"

وأشادت سلوى عثمان بقدرة المخرج محمد سامي في اختيار الممثلين الذي يتماشى شخصيتهم مع شخصيات المسلسل لينتج عمل فني مميز ومفضل لدى المشاهدين، قائلة: "المخرج محمد سامى يصنع نجومًا وكل فنان يكون نجمًا في دوره.. هو دائمًا يكون لديه وجهات نظر في كل شخصية في المسلسل ".

سلوى عثمان تكشف أصعب مشاهدها في "جعفر العمده"

أشارت سلوى عثمان إلى أن كل مشاهدها كانت ممتلئة بالإحساس، إلا أن من أصعب المشاهد التي واجهتها في جعفر العمده هو: " وأنا بقول فيه لمحمد رمضان إن ابنك عايش وموجود، وان انت بتشوفه وبتروح له، ومش عارف هو مشدود له ليه، وده كان سر بقاله سنين، وجعفر هيتجنن على ابنه بقاله سنين، كل هذه كانت مشاعر إنسانية ".

وقالت سلوى عثمان: "أن المشهد الذي جاء فيه جعفر العمدة إليها في الأسكندرية، لم يكن صعبا بالقدر الذي كان يجب أن تحافظ فيه على ثباتها الإنفعالي، معقبة: "اتكلمت معاه كأني لا أعرف شيئًا، مثلت عليه إني مش عارفة حاجة، لكن بعد ما بيمشي بدخل الغرفة عند زوجي ويظهر عليا بأني غير راضية أني كذبت عليه".

وأضافت: " سعيدة للغاية بمشاركتي في مسلسل جعفر العمدة، كل المصريين تابعوا المسلسل، وكانوا حريصين على معرفة من هو ابن جعفر ".