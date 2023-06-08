إنبي يسخر من اتحاد الجبلاية .. والسر"4 سنتيمتر"

على غير المعتاد والمتوقع ، وجه نادي إنبي رسالة في ظاهرها الشكر وباطنها السخرية بسبب حكم مباراة الفريق البترولي ونظيره فيوتشر أول أمس “ الثلاثاء” في الدوري المصري الممتاز.

وذلك بعد خسارته من فيوتشر بهدف نظيف بعد إلغاء هدف له بفارق "38 مليمترا" أي أقل من 4 سنتيمتر.

ويبدو أن الرسالة المفعمة بالتأنيب والسخرية نتاج أخطاء تحكيمية متعددة حولت رسالة الشكر إلى عصا غليظة تُقرع بها كل مخطئ ومتهاون في حق النادي البترولي والتي تزايدت في مباريات الدوري وخاصة الأخيرة.

وقال إنبي في الخطاب الموجه إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري اليوم الخميس: يتقدم نادي إنبي بالشكر لطاقم التحكيم ولجانه المنظمة على دقة القرارات، وأهمها إلغاء هدف لإنبي لوقوع تسلل نتيجة تقدم لاعب إنبي بمسافة 38 مليمترًا كما أفاد حكم الفيديو، وهذا يوضح مدى الدقة العالية التي ينتهجها حكام الدوري.

وأضاف بيان النادي : نأمل أن تكون المباريات القادمة في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة على نفس المستوى من الدقة (38 مليمترا) والاحترافية والحيادية لتحقيق أكبر درجات العدالة بين الفرق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأدار مباراة فيوتشر وإنبي، طاقم تحكيم يضم حكم الساحة محمد صباحي، وعاونه تامر رشاد ومحمود عبد السميع مساعدين، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا، بجانب عبد العزيز السيد حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.

واشتكى إنبي، صاحب المركز التاسع، في نفس الخطاب من الأخطاء التحكيمية في مواجهتين سابقتين أمام فيوتشر هذا الموسم.

وكان إنبي قد تأهل إلى دور الثمانية بكأس مصر الشهر الماضي بعد أن أطاح بفيوتشر بركلات الترجيح 6-5 في مباراة فوضوية زادت عن الثلاث ساعات ،بعد تعطل الفار" وتهديد الفريق الفائز بالانسحاب.