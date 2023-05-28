الغندور يسخر من حكم مباراة إنبي وفيوتشر

علق الإعلامي خالد الغندور على حكم مباراة اليوم بين انبي وفيوتشر في بطولة كاس مصر وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" اول مرة في التاريخ حكم رايح الفار يشوف الكورة جت في رجله و لا لا ".

وهدد انبي بالانسحاب ثم تراجع بعد احتساب الحكم هدف لفيوتشر رغم لمس الكرة للحكم قبل دخولها للمرمى.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".