المعارضة السياسية في موريتانيا تمارس أعمالها بحرية

كشف ولد اشروقه، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير التجهيز والنقل الناني، عن ممارسة المعارضة السياسية في البلاد، بشفافية في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا بأن لا يحدث توتر سياسي خلال الانتخابات.

وقال اشروقه، إن التهدئة السياسية في البلاد تعد خيارًا استراتيجيًا، موضحًا بأن الانتخابات انعقدت بشفافية ونزاهة دون حدوث مشاكل، مشيرًا إلي أن انتهي من الأعمال في جسري الحي الساكن وباماكو في العاصمة نواكشوط.

وأضاف ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير التجهيز والنقل الناني، أن منطقة جسر الحي الساكنى، من المتوقع الانتهاء من الأعمال نهاية شهر أبريل عام 2024، ويعتزم أن التاخير عدم التزام الشركة التي فازت بمناقصتها الأولي ومنحه لشركة ثانية.

وأوضح أن جسر باماكو، في مرحلة الدراسة الأولي التي أجريت تبين لاحقًا أنها لم تكن عميقة، مما تسبب في فترة توقف للمشروع مدة 4 أشهر بهدف إعداد دراسة جديدة، لافتًا إلي أن الأشهر الأربعة زيدت في مهلة إنجاز المشروع، مضيفا أن الجسر ستنتهي الأشغال فيها شهر أكتوبر القادم.

الانتخابات في موريتانيا

في 27 مايو 2023، انطلقت صباح اليوم السبت في عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية .

وذكرت لجنة الانتخابات الموريتانية ان اكثر من 412 ألف ناخب موزعين على 1087 مكتب اقتراع فتحت ابوابها اليوم السبت وبدأ فيها التصويت لانتخاب 36 نائبا برلمانيا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ويجري في 22 دائرة، من بينها 18 مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا مضيفة أن عمليات التصويت ستستمر إلى الساعة السابعة مساء اليوم .

وحسمت خلال الشوط الأول في 13 مايو 140 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد البرلمان الموريتاني البالغة 176 مقعدا وفاز حزب الإنصاف الحاكم على 80 مقعدا وفازت احزاب المولاة الداعمة للرئيس الغزواني على 36 مقعدا وحصلت المعارضة على 24 .

وتشكك أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة، والمهزلة وتطالب بإلغاء الانتخابات، وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية .

وكان مليون وتسعة من عشرة قد صوتوا في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلس بلدي من 4500 مستشار و13 مجلسا إقليميا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 الف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.

قال محمد تقي الله أدهم المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن 412 ألفا و264 ناخبا سيتوجهون، اليوم السبت، إلى 1087 مكتب اقتراع، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المسئول الموريتاني- في تصريح، مساء الجمعة- أن الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الجولة الثانية تبلغ 22 دائرة انتخابية، من بينها أربع دوائر للجاليات الموريتانية في الخارج.

وأشار إلى أن اللجنة على أتم الجاهزية، وأن كل الوسائل مسخرة لإجراء الانتخابات في ظروف حرة، شفافة ونزيهة.