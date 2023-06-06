رئيس دولة موريتانيا في زيارة لمتحف الحضارة.. ويصفه بالرائع

زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ، والوفد المرافق له المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف، وقام ولد الشيخ بتفقد المتحف وجولة داخل قاعة الاستقبال وقاعة متحف النسيج وقاعة المومياوات الملكية بصبحة غنيم وقام الأثري سيد أبو الفضل بتقديم شرحًا تفصيليًا للضيوف.

أبدى الرئيس الموريتاني إعجابه الشديد بالمتحف ومقتنياته الأثرية وطريقة سيناريو العرض المتحفي وكذلك بمتحف النسيج وقاعة المومياوات ووصف المتحف بأكثر من رائع وأنه يمثل منارة حضارية وثقافية وتراثية في المنطقة والتقط الصور التذكارية ووقع في قائمة الشرف لزوار المتحف.

وقام أيضًا الرئيس الموريتاني والوفد المرافق له بزيارة ضريح المشهد الحسيني وقراءة الفاتحة وأشاد بدور الدولة في ترميم وتطوير المسجد وساحته الخارجية.