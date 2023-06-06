الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس دولة موريتانيا في زيارة لمتحف الحضارة.. ويصفه بالرائع

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

 زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ، والوفد المرافق له المتحف القومي للحضارة بالفسطاط وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف، وقام ولد الشيخ بتفقد المتحف وجولة داخل قاعة الاستقبال وقاعة متحف النسيج وقاعة المومياوات الملكية بصبحة غنيم وقام الأثري سيد أبو الفضل بتقديم شرحًا تفصيليًا للضيوف.

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 أبدى الرئيس الموريتاني إعجابه الشديد بالمتحف ومقتنياته الأثرية وطريقة سيناريو العرض المتحفي وكذلك بمتحف النسيج وقاعة المومياوات ووصف المتحف بأكثر من رائع وأنه يمثل منارة حضارية وثقافية وتراثية في المنطقة والتقط الصور التذكارية ووقع في قائمة الشرف لزوار المتحف.

 وقام أيضًا الرئيس الموريتاني والوفد المرافق له بزيارة ضريح المشهد الحسيني وقراءة الفاتحة وأشاد بدور الدولة في ترميم وتطوير المسجد وساحته الخارجية.

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