غلق كلى لشارع كورنيش النيل بسبب الأعمال الإنشائية في محور 26 يوليو الجديد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن الغلق الكلى لشارع كورنيش النيل، تزامناً مع تنفيذ إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتى تشمل توسعة كوبرى 15 مايو بالجيزة.

وتجري إدارة مرور الجيزة، عدة تحويلات مرورية لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرو، وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتى تشمل توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بالتوسعة المشار إليها أعلى شارع كورنيش النيل بالعجوزة، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (شارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15مايو فى الإتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة إتجاه ميدان الكيت كات بالجيزة) ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط بدءً من الساعة الـ 1 صباح يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت الموافق 10/6/2023.

تحويلات مرورية

ولمواجة الكثافات المرورية أجرت إدارة المرور عدة تحويلات على النحو التالى: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير إتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للإتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات إتجاه ميدان الجلاء) بإتجاه نفق العجوزة بعد تحويل إتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة إتجاه ميدان الكيت كات عن طريق إستحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومى، ثم إستكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة إتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة آخرى للإتجاه الأصلى بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات.

حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير إتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو ، ثم إستكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة آخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يميناً إتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.