الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الزراعة تواصل استلام التقاوى المعتمدة لمحاصيل القمح الشعيروالفول والبصل

محطات الغربلة
محطات الغربلة

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن محطات الغربلة على مستوى الجمهورية تواصل استلام تقاوى محاصيل  القمح والفول والبصل والشعير طبقا للمستهدف حتى الان استعداداً للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024.

 وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومى.

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ملف التقاوى

وأشار رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى أن الوزارة تولى ملف التقاوى أهتماماً كبيراً، وحققت فيه تقدماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وخاصة للقمح والذرة والأرز وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج التقاوى المعتمدة تواصل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى الاستعداد مبكرا وتجهيز التقاوي الجيدة.

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