وزارة الزراعة تعلن عن أسعار اللحوم بمعرضها.. 225 جنيها للبلدي (فيديو)

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن سعر اللحوم البلدي داخل معرض الوزراة وصل إلى 225 جنيها،

وأضاف "صالح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد الوزارة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، بهدف محاربة الغلاء في الأسواق

الذبح في نفس اليوم من المجزر للمعرض

وأكد مستشار وزير الزراعة أن الذبح يكون في نفس اليوم من المجزر للمعرض، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية من قبل المواطنين على اللحوم والأرز، موضحا أن المعرض يستهدف توفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

ولفت إلى أن سعر الأرز في المعرض يصل إلى 25 جنيها، والبطاطس بـ 3 جنيهات، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بتوفير وضخ كافة السلع داخل المنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن وزارة الزراعة لها أكثر من 245 منفذا داخل كافة المحافظات، إضافة إلى 23 منفذا متحركا يجوب المحافظات.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية، بسعر 195 جنيها للكيلو .

وبلغت كمية اللحوم التى يتم طرحها يوميا ١٥٠٠ عجل على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحري والقبلي، ويتم استيراد العجول السودانية حية، ويتم ذبحها فى أبو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين تتعاقد حاليا مع 6 مناشئ للحوم بخلاف دولة السودان، تحسبا لأى تطورات فى الحرب السودانية ولتأمين احتياجات المواطنيين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى.

وأضافت أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبى من خلال فريق من الأطباء البيطرين وتضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمفردها ٨ أطباء بيطريين.

أوضحت "دوابة"، أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، طرحت أمس الأحد 150 عجل، أي 300 "شقة" ،"الشقة" الواحدة يتراوح وزنها من 80 إلى 100 كيلوجرام، وهناك بعض المجمعات يصل الطرح فيها إلى 1000 كيلو يوميا، حسب إقبال المواطنيين مع العلم أن كل فرد من حقه شراء 2 كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنيين شراء اللحوم، وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى، ويصل عدد المجمعات الاستهلاكية التى تضم أقسام للحوم 800 مجمع فى محافظة القاهرة.

وذكرت أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر 160 جنيها وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد، ومنها الطازج، فضلا عن إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم سعر سعر كيلو الضأن "القائم".

ومن المقرر إقامة الشوادر في الخامس من يونيو المقبل، وجارى حاليا استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف، وحاليا يوجد غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنيين خاصة مع قدوم عيد الأضحى.

وعن طرح الخضروات والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية، قالت دوابة إن شركة النيل شكلت لجنة من ٨ أفراد مسئولة عن التعاقد على شراء الخضروات والفاكهة ويوميا ينتقل أعضاء اللجنة إلى سوق العبور للتعاقد على أفضل أنواع الخضار والفاكهة وذلك منذ الثالثة عصرا حتى السادسة صباحا لمتابعة الاتفاق وتحميل البضاعة على السيارات ثم تتم عملية التغليف فى الشركة مع وضع هامش ربح قليل للغاية لذا نجد أن أسعار المجمعات اقل بكثير من السوق على مستوى جميع الأصناف.