أسماء جلال أحدث المنضمين لفيلم "رحلة البحث عن فستان الزفاف"

تواصل الفنانة ياسمين رئيس التحضير لفيملها الجديد الذى يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان الزفاف" من تأليف وإخراج جيلان عوف.

وانضمت الفنانة أسماء جلال لأسرة العمل ومن المقرر أن تدخل اللوكيشن قريبًا.

ومن المقرر أن تبدأ ياسمين تصوير أول مشاهد الفيلم خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

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قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكانت قدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

ياسمين رئيس

خطة مازنجر

كما قدمت ياسمين رئيس العام الماضى، فيلم "خطة مازنجر" وشارك في بطولته حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وكانت قالت ياسمين رئيس، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنه حال اعتذر لها زوجها ووعده لها بعدم تكراراه وأـحضر لها هدية ستسامحه، لترد أسما إبراهيم: "\دا رأي مادي جدا .. هتسامحيه علشان الهدية؟"

ياسمين رئيس

أوأشارت إلى أنها تفضل الابتعاد عن الرجل حتى لو تحبه إذا جرح كرامتها، قائلة: "ممكن أسيب راجل لسه بحبه عشان جرح كرامتي، أي ست راجل يجرح كرامتها لازم تمشي"، ومزحت: "وفاضل ايه بعد الكرامة وكده فاضل الضرب"

كما كشفت الفنانة ياسمين رئيس، موقفها من الذهاب إلى طبيب تجميل لتغيير جسمها إلى كيرفي مثلما تفعل بعض الفنانات مؤخرا.

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وأضافت ياسمين رئيس، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنها ترفض تحويل جسمها إلى كيريفي، معقبة: "مش هيليق عليا.. لما تخنت قبل كدا كان شكلي مش حلو"

الشخصية ولكن موضوع الترند مش حاجة حقيقية ، والناس بقت عارفه إن الترند في ناس بتعمله وشركات ماسكة الموضوع ده ودول بحالها دخلت في موضوع الترندات".

وأوضحت أن لديها احساس بالمسئولية طوال حياتها ولكن احساس الامومة جعلها أكثر حنية، متابعة: "اكتشف حاجات فيا مكنتش موجودة والناس".

وكانت حرصت حرصت أسرة فيلم “آل شلبي” على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، وذلك فى لوكيشن تصوير الفيلم، حيث تواجد فى التصوير والاحتفال بعيد ميلاد أسماء النجمتان ليلى علوى ولبلبة إضافة إلى الفنان خالد سرحان، وتم إحضار التورتة.

عيد ميلاد أسماء جلال

أسماء جلال

كما انضم لأسرة الفيلم الفنانون أسماء جلال ومحمود البزاوى وحسن مالك.

عيد ميلاد أسماء جلال

وش فى وش

من ناحية أخري، انتهت أسماء جلال من تصوير مشاهدها في فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

عيد ميلاد أسماء جلال

بضع ساعات فى يوم ما

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.