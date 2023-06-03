أحمد الشامي يشعل حفل زفاف ميرنا نور الدين بوصلة غناء

أشعل الفنان أحمد الشامي، حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعدد من أغاني فريق "واما" منهم تحلفلي اصدق وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم صلاح عبد الله، رامي صبري، علي ربيع، محمد جمعة، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين.



وكانت اخر اعمال أحمد الشامي، مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، عبير صبري، وعدد آخر من الفنانين وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.

أحمد الشامي وميرنا نور الدين والعريس



وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا في سلسل الأصلي بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد الشامي، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.

وخاض أحمد الشامي، ماراثون رمضان بمسلسل "جميلة" مع الفنانة ريهام حجاج وحقق العمل نجاحًا باهرًا وأشاد به الجمهور.



مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وكانت آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وكتابة ايمن سليم ومايكل عادل، وشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله وأحمد الشامي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.

الفنانة ميرنا نور الدين، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفالها بزفافها أمس، الجمعة، وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين من العروسين وعائلتهم.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة ميرنا نور الدين :-

مواليد 23 ابريل 1990.

درست في أمريكا.

ثم إنتقلت إلي مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

قدمت اول ادوارها التليفزيونية في مسلسل تحت السيطرة.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية الأخرى من ضمنها: كوفيد 25، عائلة الحاج نعمان، الحصان الأسود، بحر، حكايات بنات، طلقة حظ".

كما شاركت في العرض المسرحي “سلام مربع”.

ومن أفلامها : “بعد الشر”.

أحمد الشامي وميرنا نور الدين

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين :-

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

معلومات عن زفاف ميرنا نور الدين :-

يشار إلى أن احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها وسط حضور كبير لنجوم الفن، منهم: علي ربيع، المنتج أحمد السبكي، الفنان صلاح عبد الله، محمد علي رزق، أحمد الشامي، بسمة بوسيل، كريم عفيفي، إنجي علاء، أوس أوس، أحمد زاهر، محمد جمعة، إنجي علاء، محمد ثروت.

وكان حرص على الحضور منذ اللحظات الأولى، كل من : "الفنانة التونسية فريال يوسف، الفنانة لقاء سويدان، والمخرج خالد جلال، الفنان توني ماهر، الفنان عماد صفوت، والفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان حازم إيهاب.

ميرنا نور الدين وصلاح عبد الله

صلاح عبد الله

ميرنا نور الدين وعريسها

ميرنا نور الدين وعريسها

تفاصيل عقد قران ميرنا نور الدين

وكانت أحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام، في جو عائلي.