حفلات عيد الأضحى 2023| راغب علامة وإليسا يلتقيان من جديد

يجتمع الفنان راغب علامة والفنانة إليسا، في موسم حفلات عيد الأضحى القادم، الذي يشهد تجمع غنائي ضخم لرموز الوطن العربي.

راغب علامة وإليسا يحتفلان بعيد الأضحى في لبنان

ومن المقرر أن يقام الحفل بين إليسا وراغب علامة في الـ 30 من يونيو الجاري، داخل أحد النوادي الليلة الكبرى في لبنان، وتم طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الإليكتروني .

بوستر الحفل

أغنية جديدة لـ إليسا في صيف 2023

ومن جانب فني آخر، تستعد إليسا لطرح أغنيتها الجديدة بتمايل على الـ beat، التي أعلنت عنها في وقت سابق عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح