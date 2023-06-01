رجوة آل سيف.. أصل عروس ولي عهد الأردن

رجوة آل سيف، عروس ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو الاسم الأكثر بحثًا بمحرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع بداية حفل زفافهم بالمملكة الهاشمية الأردنية.

رجوة آل سيف.. من الرياض إلى زوجة ولي عهد الأردن:

ولي عهد الأردن والملك عبدالله الثاني

بدأت مراسم حفل الزفاف اليوم مع وصول الملك عبدالله الثاني والملك رانيا، وتشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

من هي رجوة آل سيف، عروس ولي عهد الأردن؟

هي فتاة وُلدت في الرياض في عام 1994، ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري.

أصل عائلتها يعود إلى مدينة سدير بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى المناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية، ولها باع طويل في التاريخ، ويرجع تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام.

رجوة آل سيف وولي عهد الأردن

تلقَّتْ عروس ولي عهد الأردن رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

تحمل رجوة آل سيف درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من أحد المعهد بالولايات المتحدة الأمريكية، ولديها قدرة على التحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب اللغة العربية اللغة الأم.

تتقن رجوة آل سيف ركوب الخيل والرسم، ومن هويتها إعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.

عقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة.

اليوم الخميس هو عطلة رسمية في عموم المملكة الأردنية، وهناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً، بسبب حفل زفاف ولي عهد الأردن، والاحتفال به، ولمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، وذلك حسبما أعلنت عنه الحكومة الأردنية.

تشهد العاصمة الأردنية عُمان، خلال الساعات الجارية، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.