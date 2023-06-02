ولي عهد الأردن في أول رسالة بعد زفافه.. أحمد الله على رجوة

نشر ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، صورة له من حفل زفافه أمس بجوار زوجته رجوة آل سيف، وبدأ الحفل أمس بحضور الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والملكة رانيا، وسط حضور كبير من زعماء وقادة ورؤساء الدول.

زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وكتب ولي العهد الأمير الحسين، أول تعليق له بعد حفل زفافه على رجوة آل سيف، الذى أقيم في قصر زهران، بحضور الملك عبد الله الثانى والملكة رانيا العبد الله، واستقبلا ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات فى أوروبا والدول العربية.

ولى عهد أردنى الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف

وشارك ولى عهد الأردن، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة من حفل الزفاف بجوار زوجته الأميرة رجوة، مضيفًا: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة".

وتابع: "اسال الله أن يرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

مراسم زفاف ولي عهد الأردن

أقيمت مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، أمس الخميس، و حضره عدد كبير من الضيوف المهمين من مختلف الدول، ورؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية المرموقة، وأفراد الأسرة المالكة والأصدقاء المقربين.

ونشر في وقت سابق الاستعداد الخاصة بحفل الزفاف، كاتبًا: “أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم”.

وكان أعلن الديوان الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن أمس هو يوم اجازة رسمية في الأردن، احتفالًا بزفاف الأمير الحسين.